Esenzione del ticket per le visite mediche post Covid | la proposta in Sardegna

logudorolive : Esenzione ticket per le visite mediche post Covid: c’è l’ok del Consiglio regionale - CentroStudi_EL : ?? #Iva: un chiarimento sull’applicabilità del regime di #esenzione alle prestazioni erogate da un #Consorzio ad un… - dirittoitaliano : fiscale pari a 2 punti di Pil. L’aliquota marginale massima dell’imposta sul reddito veniva ridotta, mentre la sogl… - matteoleoni_ : @bravimabasta La stessa esenzione nel virgolettare e rilanciare un concetto non vero ad un ampio pubblico. Se pensa… - ferpress : #Liguria: #Giampedrone, l’esenzione del pedaggio sulla #A26 fra Genova Prà e Ovada è sacrosanta - Ferpress -

Ultime Notizie dalla rete : Esenzione del

La Nuova Sardegna

Garantire che le visite di follow up dei pazienti che hanno superato il Covid vengano erogate in regime disu tutto il territorio regionale. Questo l'obiettivo dell'ordinegiorno ...Al neonato "Punto prelievisangue" che prenderà il via la prossima settimana nella Casa di Riposo S. Camillo di Bolca, al momento potranno accedere solo le persone che hanno l'ticket. A puntualizzarlo la dirigenza ...Come pagare metà delle tasse (Imu e Tari) sulla seconde case? A volta basta una semplice autocertificazione del proprietario, secondo una recente sentenza della Cassazione ...Il problema 'non è se escludiamo la flat tax o il modello tedesco, il tema vero è la coerenza del sistema'. Secondo, qualunque intervento si faccia deve essere coerente a livello di intero sistema fis ...