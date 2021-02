Eruzione Etna | Catania coperta di cenere ma l’aeroporto riapre

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si sono svegliati coperti da uno strato dilavicae molti paesi etnei dopo la violenta e spettacolaredi ieri del vulcano attivo più alto d’Europa. L’ha dato vita, per un’ora, a una fase ‘parossistica’ dal cratere di Sud-Est con ‘fontane’ di lava incandescente alte diverse centinaia di metri e una

MediasetTgcom24 : Etna, il 'ruggito' del vulcano: eruzione spettacolare e alta colonna di fumo #Etna - Agenzia_Ansa : Etna, eruzione spettacolare e alta colonna di fumo. Forte attivita' esplosiva dal cratere Sud-Est del vulcano #ANSA - ItalianAirForce : #Live #Sicilia I nostri controllori del traffico aereo sono al lavoro, all'aeroporto di Sigonella, per garantire s… - giornaleradiofm : Etna: Catania coperta da cenere lavica, ma aeroporto riapre: (ANSA) - CATANIA, 17 FEB - Si sono svegliati coperti d… - iosonocarrara : RT @agorarai: Le immagini dell'eruzione dell'Etna tra spettacolo e preoccupazione, nel moviolone di @iosonocarrara #agorarai -

L'incremento dell'attività esplosiva è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio etneo (Ingv - Oe), ...Eruzione dell'Etna: fino a Catania piovono cenere e lapilli, mentre violenti boati confermano la presenza di fontane di lave nella zona sommitale del vulcano. Forte attività esplosiva dal cratere di ...Nessun pericolo per persone, case o paesi, le colate rimangono all'interno della Valle del bove. Pista chiusa all'eroporto di Catania, stop alla circolazione su due ruote Chi non lo ha visto, lo ha se ...