(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Molte aquile ho visto in volo” è il titolo del libro del giornalista e scrittore, edito da Baldini+Castoldi. Libro in cui vengono, come recita il sottotitolo, “di”. Tra loro ci sono potenziali, capitani prudenti e temerari. La cronaca ne parla quando succede qualcosa di eccezionale: un atterraggio di fortuna (magari sulle acque di un fiume), un salvataggio spericolato o, al contrario, un errore umano, troppo umano, e uno schianto. Ma le loro storie precedono quell’attimo fatale. Questa raccolta socchiude la porta della cabina e vi lascia intravedere gli uomini che stanno dentro. Dopodiché, volare non ...

paolobassi15 : RT @HuffPostItalia: Eroi, pignoli e creativi, innamorati e cinici: le vite straordinarie di piloti raccontate da Filippo Nassetti https://t… - HuffPostItalia : Eroi, pignoli e creativi, innamorati e cinici: le vite straordinarie di piloti raccontate da Filippo Nassetti -

Ultime Notizie dalla rete : Eroi pignoli

Yahoo Finanza

...sconosciuti che vivono in una galassia profondamente segnata dagli eventi scatenati dagliche ... in modo a volte un po' ruffiano se vogliamo esser, ma senza mai andare oltre il limite. ...Negli ospedali si moltiplicano intanto i casi di aggressione a medici e infermieri, gli '' ... 'Strani questi italiani', recita un aforisma del filosofo Benedetto Croce: 'Sono cosìche in ...Nel libro "Molte aquile ho visto in volo", la figura del fratello dell'autore - pilota morto tragicamente - fa da filo conduttore alla collana di storie che unisce altri piloti e svela i loro lati non ...Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...