Erling Haaland | la Juventus guarda al post Ronaldo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dieci anni di dominio, ora è arrivato il tempo per ladi rinnovare. Obbiettivo di primo piano il talento norvegese. Il dominio bianconero in Italia è un fatto assodato, così come lo è lo scorrere del tempo. Tutti invecchiamo, anche la rosa della. La squadra di Pirlo ha nettamente cambiato direzione iniziando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ODonnellDale : @goal ???? Sergio Ramos ?????????????? Bruno Fernandes ???? Cristiano Ronaldo ???? Erling Haaland ???? Kylian Mbappe - jfullbright31 : ???? Lionel Messi (??) ?????????????? Marcus Rashford ???? Cristiano Ronaldo (??) ???? Erling Haaland ???? Neymar - sinfonia71 : Comunque Kylian Mbappé è fortissimo, e finalmente lo potrò vedere alla Juventus in coppia con Erling Håland quando avranno 35 anni. - CinqueNews : Erling Haaland e Jorgen Strand Larsen, che confronto! Numeri e statistiche - loris_assi : RT @OptaPaolo: 8 - Dusan #Vlahovic è uno dei soli 3 giocatori nati negli anni 2000 ad aver segnato almeno 8 gol in questa stagione nei Top-… -

Ultime Notizie dalla rete : Erling Haaland

UEFA.com

Paratici ne avrebbe parlato con Mino Raiola La Juventus sogna. I bianconeri non hanno mai perso di vista il giovane bomber norvegese, che non ha mai smesso di segnare. In stagione, con ...Corpo articolo A 20 anniBrautè ormai considerato uno dei migliori centravanti del mondo. Alla sua seconda stagione appena nella competizione, l'attaccante del Borussia Dortmund sta continuando a fare la ...Sempre mercoledì si giocherà un interessante Siviglia-Borussia Dortmund, con il bomber giallonero Erling Braut Haaland che cercherà di mantenere il suo ruolino da record in Champions.Il Siviglia ospita il Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto le formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.