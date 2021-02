Energia | riduzione dei consumi è già realtà per molte aziende del design

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Labitalia) - Ai tempi del Covid-19, risparmiaresignifica compiere un gesto concreto a favore dell'intero genere umano, dando l'assoluta priorità alla salute del pianeta e al benessere delle persone. La Giornata internazionale del risparmio energetico, che ricorre domani, 18 febbraio, in questo senso, rappresenta un'occasione per rimarcare la volontà di adottare comportamenti più sostenibili, rispettosi dell'ambiente e in grado di migliorare la qualità della vita degli individui. Nel 2020, anche grazie agli effetti negativi del Coronavirus, la domanda dielettrica in Italia è calata del 20%, mentre l'utilizzo dipulita derivante da fonti rinnovabili appare in continuo aumento. Questo trend, orientato sempre più alla razionalizzazione deienergetici, è già stato ...