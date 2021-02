Enea: “La transizione ecologica passa dalle fonti rinnovabili” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Con la crisi pandemica, in particolare durante i primi mesi di lockdown, l’Italia ha registrato una crescita delle fonti di energia rinnovabile e una relativa diminuzione della carbonizzazione. Questo non è un trend strutturale. È dovuto esclusivamente al crollo del consumo di energia elettrica e, dunque, alla stagnazione economica. Si tratta, quindi, di una tendenza positiva che però si traduce in una anomalia. Lo sfruttamento strutturale delle fonti di energia rinnovabile deve essere il passo decisivo per la realizzazione della transizione ecologica”. Così Francesco Gracceva, responsabile dell’Osservatorio del sistema energetico dell’Enea e curatore dell’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano, rapporto stilato annualmente dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, intervistato dall’agenzia Dire. FONTI RINNOVABILI CENTRALI PER TRANSIZIONE ENERGETICA Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Con la crisi pandemica, in particolare durante i primi mesi di lockdown, l’Italia ha registrato una crescita delle fonti di energia rinnovabile e una relativa diminuzione della carbonizzazione. Questo non è un trend strutturale. È dovuto esclusivamente al crollo del consumo di energia elettrica e, dunque, alla stagnazione economica. Si tratta, quindi, di una tendenza positiva che però si traduce in una anomalia. Lo sfruttamento strutturale delle fonti di energia rinnovabile deve essere il passo decisivo per la realizzazione della transizione ecologica”. Così Francesco Gracceva, responsabile dell’Osservatorio del sistema energetico dell’Enea e curatore dell’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano, rapporto stilato annualmente dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, intervistato dall’agenzia Dire. FONTI RINNOVABILI CENTRALI PER TRANSIZIONE ENERGETICA

