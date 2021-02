Emma Stone sarà Crudelia de Mon | prima che diventasse la cattivissima della Disney – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È uno dei cattivi più odiati – e amati – dell’universode Mon, la ricca e spietata stilista che adora la pelle di cane per le sue creazioni, in particolare quelle dei cuccioli di dalmata, torna sul grande schermo, interpretata dall’attrice. Il film, diretto da Craig Gillespie, doveva uscire lo scorso Natale, ma arriverà nelle sale americane dal 28 maggio, dopo il rinvio causato dalla pandemia. La trama è ambientata nella Londra degli anni Settanta e racconta gli avvenimenti che hanno portato la giovane Estella, una truffatrice intelligente e ambiziosa, a diventare. La ragazza si muove per costruire la sua ascesa, conosce due ladri, i Gaspare e Orazio del cartone, e grazie al gustomoda attira l’attenzione di una nobildonna, la baronessa ...