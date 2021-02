Emissioni - Usa, 15 Stati fanno causa alla Nhtsa per i ritardi nellaumento delle sanzioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Negli Stati Uniti la questione delle Emissioni e dei consumi delle autovetture, legata in particolare ad alcuni provvedimenti presi dall'amministrazione Trump, continua a produrre strascichi giudiziari. I procuratori generali di 15 Stati, tra cui quelli della California e di New York, hanno citato in giudizio l'agenzia federale per i trasporti Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration) per aver acconsentito, nel mese scorso, alla richiesta del settore automobilistico di rinviare il previsto aumento delle sanzioni per il mancato rispetto dei limiti normativi. Una causa contro Trump. La causa, intentata nella Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito, riguarda ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 febbraio 2021) NegliUniti la questionee dei consumiautovetture, legata in particolare ad alcuni provvedimenti presi dall'amministrazione Trump, continua a produrre strascichi giudiziari. I procuratori generali di 15, tra cui quelli della California e di New York, hanno citato in giudizio l'agenzia federale per i trasporti(National Highway Traffic Safety Administration) per aver acconsentito, nel mese scorso,richiesta del settore automobilistico di rinviare il previsto aumentoper il mancato rispetto dei limiti normativi. Unacontro Trump. La, intentata nella Corte d'Appello degliUniti per il Secondo Circuito, riguarda ...

Giosca3Giovanna : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi L'offerta della Germania agli Usa e altre notizie interessanti via @FedericoPetroni carta di @lauraca… - Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: Il #16febbraio 2005 entra in vigore il #ProtocollodiKyoto, sottoscritto da 180 Paesi per limitare l'inquinamento da CO2… - andrea_valori : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi L'offerta della Germania agli Usa e altre notizie interessanti via @FedericoPetroni carta di @lauraca… - gemin_steven98 : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi L'offerta della Germania agli Usa e altre notizie interessanti via @FedericoPetroni carta di @lauraca… - limesonline : ???? Il mondo oggi L'offerta della Germania agli Usa e altre notizie interessanti via @FedericoPetroni carta di… -