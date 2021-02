Emergenza Covid a Messina, tavolo tecnico con i medici di medicina generale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) tavolo tecnico oggi pomeriggio nella sede dell’ASP di via La Farina tra la governance dell’Ufficio straordinario dell’Emergenza Covid di Messina, guidato dal commissario ad acta Maria Grazia Furnari, e i medici di medicina generale. “Ringrazio di cuore il prezioso e insostituibile lavoro dei medici medicina generale che in occasione della pandemia hanno dimostrato il loro Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)oggi pomeriggio nella sede dell’ASP di via La Farina tra la governance dell’Ufficio straordinario dell’di, guidato dal commissario ad acta Maria Grazia Furnari, e idina. “Ringrazio di cuore il prezioso e insostituibile lavoro deinache in occasione della pandemia hanno dimostrato il loro

MSF_ITALIA : L’Amazzonia brasiliana sta affrontando una seconda ondata catastrofica . In un mese i morti per #Covid19 sono quint… - Azione_it : 'Non entro nel merito dell’indagine ma non c’è dubbio che sugli acquisti legati all’emergenza Covid serva maggiore… - RaiNews : Oltre il 70% dei cittadini intervistati ritiene che, spinte dall'emergenza Covid, mafie e corruzione in Italia si s… - dinoforitaly : RT @drsmoda: @VittorioBanti Vittorio............ Siamo ancora in emergenza e ancora con sta tiritera del Covid.... Russia, svizzera, FLORID… - sardanews : Emergenza Covid, fiorai del cimitero in crisi a Cagliari: “Vendite in calo del 30 %” -