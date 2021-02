Emergenza Coronavirus: 6 regione rischiano la zona arancione. Ecco quali sono (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Scatta l’allarme per le varianti del virus; anche se i dati relativi al numero di positivi si trova in una fase di stabilità, gli esperti sono spaventati dalla rapida diffusione delle varianti. Covid-19: le varianti spaventano Proprio per questo motivo, in molte Regioni potrebbero essere previste nuove misure di contenimento al fine di scongiurare una temuta terza ondata. A preoccupare gli esperti sono in particolare, i dati provenienti da alcune Regioni che, molto presto, potrebbero andare incontro a lockdown locali, entrando in fascia arancione. Le Regioni a rischio Tra le Regioni a rischio vi sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, il Piemonte, l’Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, il Molise, l’Umbria e la provincia di Trento. La Lombardia è passata da ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Scatta l’allarme per le varianti del virus; anche se i dati relativi al numero di positivi si trova in una fase di stabilità, gli espertispaventati dalla rapida diffusione delle varianti. Covid-19: le varianti spaventano Proprio per questo motivo, in molte Regioni potrebbero essere previste nuove misure di contenimento al fine di scongiurare una temuta terza ondata. A preoccupare gli espertiin particolare, i dati provenienti da alcune Regioni che, molto presto, potrebbero andare incontro a lockdown locali, entrando in fascia. Le Regioni a rischio Tra le Regioni a rischio vila Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, il Piemonte, l’Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, il Molise, l’Umbria e la provincia di Trento. La Lombardia è passata da ...

Antonio_Tajani : Il governo di tutte le forze politiche in un momento di emergenza nazionale è figlio di un'idea di @berlusconi, lui… - Affaritaliani : 'Qualunque sia la spiegazione, è comunque un dato che non siamo più in emergenza da un mese' L'ANALISI CHOC… - Agenzia_Ansa : Sono 11.068 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore che portano il numero dei contagiati dall'… - cimmir : RT @Antonio_Tajani: Il governo di tutte le forze politiche in un momento di emergenza nazionale è figlio di un'idea di @berlusconi, lui fin… - infoitinterno : Domenico Arcuri: cosa succederà al commissario per l'emergenza coronavirus con il governo Draghi -