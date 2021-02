Elisoccorso del 118 di Foggia, il terzo in Italia per le trasfusioni di sangue direttamente sul luogo dell’incidente Si aggiunge a quelli di Bologna e Grosseto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Riuniti di Foggia: Da oggi anche con l’Elisoccorso del 118 di Foggia è possibile eseguire trasfusioni di sangue direttamente sul luogo dell’emergenza. Il nuovo servizio si chiama Blob, che è acronimo di “Blood on Board” e potrà essere realizzato anche a Foggia, grazie alla sensibilità della Direzione Strategica del Policlinico Riuniti di Foggia, alla disponibilità del Centro Trasfusionale, diretto dal Dott. Michele Centra e all’iniziativa del Dott. Vincenzo Colapietro, Direttore f.f. della Centrale Operativa del 118 di Foggia e del Dott. Tommaso Marzano, Responsabile medico dell’Elisoccorso Alidaunia di Foggia. L’elicottero interverrà, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Riuniti di: Da oggi anche con l’del 118 diè possibile eseguiredisuldell’emergenza. Il nuovo servizio si chiama Blob, che è acronimo di “Blood on Board” e potrà essere realizzato anche a, grazie alla sensibilità della Direzione Strategica del Policlinico Riuniti di, alla disponibilità del Centro Trasfusionale, diretto dal Dott. Michele Centra e all’iniziativa del Dott. Vincenzo Colapietro, Direttore f.f. della Centrale Operativa del 118 die del Dott. Tommaso Marzano, Responsabile medico dell’Alidaunia di. L’elicottero interverrà, ...

