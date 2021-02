Elisabetta Canalis, “stratagemma discutibile” per ottenere il vaccino: scoppia la polemica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La polemica per il vaccino giunto tramite corsia preferenziale non è tardata ad arrivare sull’account social di Elisabetta Canalis: 42enne, sana e senza alcun ruolo tra le professioni sanitarie, l’ex velina sarda è riuscita, nonostante tutto, a ricevere il vaccino contro il Covid-19. In barba ad ogni priorità, Elisabetta è stata vaccinata a Los Angeles con tanto di richiamo e, naturalmente, condivisione Instagram. È stata proprio la soddisfazione social della velina a scatenare il putiferio. Leggi anche >> Elisabetta Canalis si è vaccinata contro il Covid-19: «Potrò riabbracciare mia madre» Elisabetta Canalis, il vaccino da privilegiata rivolta il social: come ha fatto? “Sono grata a questo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laper ilgiunto tramite corsia preferenziale non è tardata ad arrivare sull’account social di: 42enne, sana e senza alcun ruolo tra le professioni sanitarie, l’ex velina sarda è riuscita, nonostante tutto, a ricevere ilcontro il Covid-19. In barba ad ogni priorità,è stata vaccinata a Los Angeles con tanto di richiamo e, naturalmente, condivisione Instagram. È stata proprio la soddisfazione social della velina a scatenare il putiferio. Leggi anche >>si è vaccinata contro il Covid-19: «Potrò riabbracciare mia madre», ilda privilegiata rivolta il social: come ha fatto? “Sono grata a questo ...

BigFabi_ : @sisisonoiosi Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia - LucaADB79 : @marcomaioli1 Non ci crede nessuno quando la racconto, ma una volta Elisabetta Canalis mi chiese di fare una foto con lei. - BennyS_L : oggi guidata solo dal pensiero che stasera vedrò la 3x01 di Leverage in cui compare la nostra miglior attrice inter… - occhio_notizie : 'Come hai fatto? A chi ti sei rivolta?'. Bufera sui #social per Elisabetta #canalis?? - la_borra : Pollo alla piastra di Elisabetta Canalis walked so Tartine uva e robiola del calendario del Natura sì could run -