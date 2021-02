Eliana Michelazzo | “Per l’Asl sono ancora positiva al Covid”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)protagonista del Pamela Gate, che lo scorso anno tenne alta l’attenzione dei media in merito al finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone, soggetto rivelatosi con il tempo inesistente, torna a far parlare di sé., come la sua ex amica Pamela Perricciolo e ovviamente la showgirl Pamela Prati, subirono una gogna mediatica non indifferente soprattutto il loro rapporto ebbe una crisi a tal punto che le tre ormai ex amiche cominciarono ad accusarsi l’una con l’altra. Dopo aver superato con difficoltà quel brutto momento,ha provato a intraprendere la carriera televisiva come opinionista ma la sua presenza nei vari salotti tv non è stata costante. Oggi è coinvolta in un nuovo caso che la riguarda personalmente e che ha raccontato in un’intervista all’Adkronos. La ...