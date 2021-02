Effetti Collaterali, trama e trailer del film in onda mercoledì 17 febbraio su IRIS (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Effetti Collaterali, il film in onda mercoledì 17 febbraio 2021 alle 21:0 su IRIS. trama e trailer del film. mercoledì 17 febbraio 2021, su IRIS andrà in onda il film “Effetti Collaterali” parte del ciclo “Scorci d’Autore” in onda ogni mercoledì. Il film è diretto da Steven Soderbergh, con Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta Jones, Channing Tatum, e Vinessa Shaw nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su IRIS. Il film (Side Effects in inglese) è uscito al cinema nel ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 17 febbraio 2021), ilin172021 alle 21:0 sudel172021, suandrà inil” parte del ciclo “Scorci d’Autore” inogni. Ilè diretto da Steven Soderbergh, con Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta Jones, Channing Tatum, e Vinessa Shaw nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su. Il(Side Effects in inglese) è uscito al cinema nel ...

fabiochiusi : “prima dell’immissione in commercio di sistemi AI rischiosi, si dovrebbe prevedere un percorso di sperimentazione e… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Sospesa la somministrazione di Astrazeneca in Germania?? - GinoVene : RT @GiancarloDeRisi: Forti effetti collaterali con il vaccino AstraZeneca: sospesa la somministrazione in Germania per l'ondata di malori.… - Anna280511823 : RT @IlPrimatoN: I dipendenti di alcuni ospedali hanno fatto sapere di non riuscire a lavorare stante l'intensità degli effetti collaterali… - dinoforitaly : RT @GiancarloDeRisi: Forti effetti collaterali con il vaccino AstraZeneca: sospesa la somministrazione in Germania per l'ondata di malori.… -