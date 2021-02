E’ morto Raffaele Cutolo | il boss fondatore della Nuova Camorra Organizzata

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)aveva 79 anni, era ricoverato in ospedale a Parma in regime al 41 bis. L’anno scorso fu respinta la sua richiesta di detenzione domiciliare per consentire le cure.e con lui il mistero del caso Cirillo. Aveva 79 anni, era ricoverato in ospedale a Parma in regime al 41