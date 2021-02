“E’ lui il fidanzato di Barbara D’Urso” Roberto Alessi senza giri di parole conferma l’esistenza del fidanzato della regina dei talk show. Di chi si tratta? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non c’è niente che incuriosisca di più di quello che si tiene nascosto, sarà per quello che periodicamente si apre la caccia al fidanzato segreto di Barbara D’Urso. La conduttrice, come ben sappiamo, tiene molto alla sua privacy, e anche se è presente quotidianamente sui social nulla o poco si sa della sua vita privata, che lei custodisce come un tesoro dal valore inestimabile. L’uomo segreto Ma appunto periodicamente qualcuno afferma che Carmelita sia fidanzata e tenga ben nascosta la sua relazione; il principale artefice di queste notizie è il giornalista Roberto Alessi, che puntualmente dichiara di conoscere l’uomo segreto. E lo dichiara proprio sul giornale Novella 2000 dove scrive Tempo fa l’ho incontrata proprio con quello che potrebbe essere ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non c’è niente che incuriosisca di più di quello che si tiene nascosto, sarà per quello che periodicamente si apre la caccia alsegreto di. La conduttrice, come ben sappiamo, tiene molto alla sua privacy, e anche se è presente quotidianamente sui social nulla o poco si sasua vita privata, che lei custodisce come un tesoro dal valore inestimabile. L’uomo segreto Ma appunto periodicamente qualcuno afferma che Carmelita sia fidanzata e tenga ben nascosta la sua relazione; il principale artefice di queste notizie è il giornalista, che puntualmente dichiara di conoscere l’uomo segreto. E lo dichiara proprio sul giornale Novella 2000 dove scrive Tempo fa l’ho incontrata proprio con quello che potrebbe essere ...

