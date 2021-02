E-commerce: la Cina ci crede e investe in Italia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il commercio elettronico si sta affermando come un fondamentale canale di vendite per le imprese. La pandemia, i lockdown hanno dato la scossa e cambiato le abitudini degli Italiani. Le imprese del made in Italy hanno una grande opportunità. Al mercato nazionale – che ha visto aumentare in maniera esponenziale i potenziali clienti – si affiancano le nuove frontiere oltre confine, a partire dalla Cina. L’amministratore delegato di Aosom Italy, multinazionale cinese con sede a Ningbo, Fabio Missoli traccia un interessante disegno del nuovo corso per le aziende: i vantaggi dell’e-commerce, legati con doppio filo, all’apertura dei nuovi mercati asiatici. Il 2020 potrebbe essere ricordato come l’anno dell’affermazione del commercio elettronico in Italia? E il trend di crescita sarà strutturale? Direi proprio di sì, nel 2020 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il commercio elettronico si sta affermando come un fondamentale canale di vendite per le imprese. La pandemia, i lockdown hanno dato la scossa e cambiato le abitudini deglini. Le imprese del made in Italy hanno una grande opportunità. Al mercato nazionale – che ha visto aumentare in maniera esponenziale i potenziali clienti – si affiancano le nuove frontiere oltre confine, a partire dalla. L’amministratore delegato di Aosom Italy, multinazionale cinese con sede a Ningbo, Fabio Missoli traccia un interessante disegno del nuovo corso per le aziende: i vantaggi dell’e-, legati con doppio filo, all’apertura dei nuovi mercati asiatici. Il 2020 potrebbe essere ricordato come l’anno dell’affermazione del commercio elettronico in? E il trend di crescita sarà strutturale? Direi proprio di sì, nel 2020 ...

