Dungeons & Dragons il film: la star di Bridgerton Regé-Jean Page entra a far parte del cast (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dalla sua anteprima, la serie "Bridgerton" è stata riprodotta su milioni di account Netflix, registrando un nuovo record di spettatori. Per Regé-Jean Page, il successo della serie ha aperto la strada a nuove sfide professionali. Tra queste ora sappiamo anche che si unirà al cast del film "Dungeons & Dragons". Come riportato dal sito "Variety", in questa produzione basata sul franchise di proprietà del gigante di giocattoli Hasbro, Regé-Jean Page reciterà al fianco di Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. I registi e gli scrittori di questo film sono Jonathan Goldstein e John Francis Daley ("Bosses, Enemies", "Spider-Man: Homecoming"). Il gioco ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dalla sua anteprima, la serie "" è stata riprodotta su milioni di account Netflix, registrando un nuovo record di spettatori. Per, il successo della serie ha aperto la strada a nuove sfide professionali. Tra queste ora sappiamo anche che si unirà aldel". Come riportato dal sito "Variety", in questa produzione basata sul franchise di proprietà del gigante di giocattoli Hasbro,reciterà al fianco di Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. I registi e gli scrittori di questosono Jonathan Goldstein e John Francis Daley ("Bosses, Enemies", "Spider-Man: Homecoming"). Il gioco ...

