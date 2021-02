Dua Lipa e Anwar Hadid, coppia innamorata tra supermercato e benzinaio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Anwar Hadid e Dua Lipa sono fidanzati dal giugno del 2019. In un mondo, quello dei famosi, dove ci si prende e ci si lascia la love story tra la cantante inglese e il modello americano è quasi da record. 25 anni lei, 21 lui e un amore che va a gonfie vele. Dopo aver trascorso gran parte del primo lockdown della tenuta in Pennsylvania di Yolanda Hadid insieme a Bella Hadid, Gigi Hadid e Zeyn Malik, i due sono rientrati a Los Angeles. Nella città delle star i paparazzi sono sempre in agguato ed è così che Dua Lipa e Anwar Hadid sono stati immortalati a Los Angeles durante le loro attività quotidiane. Prima la spesa nel supermercato preferito dai famosi, Erewhon, poi il rifornimento alla pompa di benzina. Tra una ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)e Duasono fidanzati dal giugno del 2019. In un mondo, quello dei famosi, dove ci si prende e ci si lascia la love story tra la cantante inglese e il modello americano è quasi da record. 25 anni lei, 21 lui e un amore che va a gonfie vele. Dopo aver trascorso gran parte del primo lockdown della tenuta in Pennsylvania di Yolandainsieme a Bella, Gigie Zeyn Malik, i due sono rientrati a Los Angeles. Nella città delle star i paparazzi sono sempre in agguato ed è così che Duasono stati immortalati a Los Angeles durante le loro attività quotidiane. Prima la spesa nelpreferito dai famosi, Erewhon, poi il rifornimento alla pompa di benzina. Tra una ...

