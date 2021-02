Dramma a Formia Rissa tra ragazzini | 17enne muore accoltellato | fermato giovane casertano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una lite sfociata in omicidio: è accaduto atra giovanissimi. A perdere la vita è Romeo Bondanese, undi soli 17 anni mortoieri sera nella centralissima via Vitruvio aunoriginario di Caserta. Romeo è morto a causa di una violenta emorragia scatenata dall’accoltellamento dell’assassino. Sul caso indaga L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

in pieno centro a. Nel tardo pomeriggio di oggi un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato nella centralissima via Vitruvio, nei pressi del Mc Donald. Sul posto, subito dopo l'allarme, ...IlNella cittadina laziale la notizia della tragedia è arrivata in serata, dopo la lite che si era accesa tra due gruppi rivali, uno della zona e l'altro, probabilmente, di fuori ...La vittima colpita al collo era una giovane promessa del calcio. Ricercato un altro ragazzo della provincia di Caserta ...Ad essere coinvolti nella rissa sono tutti ragazzi tra 18 e 20 anni, non tutti del posto. Nella cittadina di Formia, in via Vitruvio, accade tutto intorno alle 20 di questa sera nel clima festoso del ...