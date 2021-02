Draghi: 'uniti per amore Italia con spirito repubblicano, siamo governo Paese'/Adnkronos (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Quello che oggi si presenta al Parlamento per chiedere la fiducia "è semplicemente il governo del Paese, che nasce in una situazione di emergenza raccogliendo l'alta indicazione del capo dello Stato", animato dallo "spirito repubblicano" e frutto del dovere dell'unità. Un dovere guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l'amore per l'Italia". Mario Draghi di fronte al Senato disegna così la mission politica del suo esecutivo, che "non poggia su alchimie politiche", né rappresenta il "fallimento della politica", perché "nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità ma semmai, in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti nel rispondere alle necessità del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. () - Quello che oggi si presenta al Parlamento per chiedere la fiducia "è semplicemente ildel, che nasce in una situazione di emergenza raccogliendo l'alta indicazione del capo dello Stato", animato dallo "" e frutto del dovere dell'unità. Un dovere guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l'per l'". Mariodi fronte al Senato disegna così la mission politica del suo esecutivo, che "non poggia su alchimie politiche", né rappresenta il "fallimento della politica", perché "nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità ma semmai, in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti nel rispondere alle necessità del ...

