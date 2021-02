Draghi: ‘uniti per amore Italia con spirito repubblicano, siamo governo Paese’/Adnkronos (4) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) – Inevitabile per il presidente del Consiglio tracciare un parallelo con un momento altrettanto drammatico come quello attuale vissuto dal nostro Paese e con la risposta che seppe dare la politica. “Oggi -ricorda- noi abbiamo, come accadde ai governi dell’immediato Dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una Nuova Ricostruzione. L’Italia si risollevò dal disastro della Seconda Guerra Mondiale con orgoglio e determinazione e mise le basi del miracolo economico grazie a investimenti e lavoro. Ma soprattutto grazie alla convinzione che il futuro delle generazioni successive sarebbe stato migliore per tutti. Nella fiducia reciproca, nella fratellanza nazionale, nel perseguimento di un riscatto civico e morale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) () – Inevitabile per il presidente del Consiglio tracciare un parallelo con un momento altrettanto drammatico come quello attuale vissuto dal nostro Paese e con la risposta che seppe dare la politica. “Oggi -ricorda- noi abbiamo, come accadde ai governi dell’immediato Dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una Nuova Ricostruzione. L’si risollevò dal disastro della Seconda Guerra Mondiale con orgoglio e determinazione e mise le basi del miracolo economico grazie a investimenti e lavoro. Ma soprattutto grazie alla convinzione che il futuro delle generazioni successive sarebbe stato migliore per tutti. Nella fiducia reciproca, nella fratellanza nazionale, nel perseguimento di un riscatto civico e morale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

