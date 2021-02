Draghi: 'uniti per amore Italia con spirito repubblicano, siamo governo Paese'/Adnkronos (3) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - Perciò Draghi non è d'accordo con chi afferma "che questo governo è stato reso necessario dal fallimento della politica", perchè "nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità ma semmai, in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti nel rispondere alle necessità del Paese, nell'avvicinarsi ai problemi quotidiani delle famiglie e delle imprese che ben sanno quando è il momento di lavorare insieme, senza pregiudizi e rivalità". "Nei momenti più difficili della nostra storia, l'espressione più alta e nobile della politica si è tradotta in scelte coraggiose, in visioni che fino a un attimo prima sembravano impossibili. Perché prima di ogni nostra appartenenza, viene il dovere della cittadinanza. siamo cittadini di un Paese che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) () - Perciònon è d'accordo con chi afferma "che questoè stato reso necessario dal fallimento della politica", perchè "nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità ma semmai, in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti nel rispondere alle necessità del, nell'avvicinarsi ai problemi quotidiani delle famiglie e delle imprese che ben sanno quando è il momento di lavorare insieme, senza pregiudizi e rivalità". "Nei momenti più difficili della nostra storia, l'espressione più alta e nobile della politica si è tradotta in scelte coraggiose, in visioni che fino a un attimo prima sembravano impossibili. Perché prima di ogni nostra appartenenza, viene il dovere della cittadinanza.cittadini di unche ...

