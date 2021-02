Draghi: 'uniti per amore Italia con spirito repubblicano, siamo governo Paese'/Adnkronos (2) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - Draghi rivolge un ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato" e confessa "che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia". Un compito che lo porta a guidare un esecutivo sicuramente particolare, ma che non vuole incasellare nelle varie formule che in altre fasi politiche hanno contrassegnato governi in qualche modo paragonabili a quello attuale. "Si è discusso molto sulla natura di questo governo. La storia repubblicana -ricorda il premier- ha dispensato una varietà infinita di formule. Nel rispetto che tutti abbiamo per le istituzioni e per il corretto funzionamento di una democrazia rappresentativa, un esecutivo come quello che ho l'onore di presiedere, specialmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) () -rivolge un ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato" e confessa "che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia". Un compito che lo porta a guidare un esecutivo sicuramente particolare, ma che non vuole incasellare nelle varie formule che in altre fasi politiche hanno contrassegnato governi in qualche modo paragonabili a quello attuale. "Si è discusso molto sulla natura di questo. La storia repubblicana -ricorda il premier- ha dispensato una varietà infinita di formule. Nel rispetto che tutti abbiamo per le istituzioni e per il corretto funzionamento di una democrazia rappresentativa, un esecutivo come quello che ho l'onore di presiedere, specialmente ...

