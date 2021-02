Draghi: 'sfida nuovo patto su migrazioni e asilo, cruciale politica Ue rimpatri e rispetto rifugiati' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Altra sfida sarà il negoziato sul nuovo patto per le migrazioni e l'asilo, nel quale perseguiremo un deciso rafforzamento dell'equilibrio tra responsabilità dei Paesi di primo ingresso e solidarietà effettiva. cruciale sarà anche la costruzione di una politica europea dei rimpatri dei non aventi diritto alla protezione internazionale, accanto al pieno rispetto dei diritti dei rifugiati". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Altrasarà il negoziato sulper lee l', nel quale perseguiremo un deciso rafforzamento dell'equilibrio tra responsabilità dei Paesi di primo ingresso e solidarietà effettiva.sarà anche la costruzione di unaeuropea deidei non aventi diritto alla protezione internazionale, accanto al pienodei diritti dei". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato.

