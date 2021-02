Draghi: 'senza Italia non c'è Europa, ma fuori da Europa c'è meno Italia' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma, fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella solitudine. C'è solo l'inganno di ciò che siamo, nell'oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "l'non c'è l'. Ma,dall'c'è. Non c'è sovranità nella solitudine. C'è solo l'inganno di ciò che siamo, nell'oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia.

matteograndi : L’intergruppo è la pietra tombale sull’identità di PD e M5S, fusi in un’ossessione contiana che è anche uno schiaff… - La7tv : #dimartedi Pier Luigi Bersani sul governo: 'Mi troverei benissimo con Draghi, ma a me piace anche la varietà biolog… - sole24ore : #Draghi al #Senato: 'Senza Italia non c'è l'Europa, ma fuori dall'Europa non c'è l'Italia. Non c'è sovranità nella… - antoniodb69 : RT @ManuelaPerrone: Draghi: occorre investire adeguatamente nella ricerca, senza escludere la ricerca di base, puntando all’eccellenza, ovv… - Lucia23997964 : RT @myrtamerlino: Un discorso senza fronzoli, perentorio, diretto. Come un padre saggio che parla ai figli litigiosi indicandogli la via, m… -