Draghi parla al Senato: "Unità per il bene del Paese". Euro, scuola e riforma fiscale i suoi pilastri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E' il giorno della fiducia per il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, che ha iniziato la sua giornata con il discorso davanti al Senato. 50 minuti in cui ha messo uno dietro l'altro i punti salienti del suo governo. Dopo il ringraziamento al suo predecessore Giuseppe Conte Draghi parte della lotta al Covid: "Trincea dove combattiamo tutti insieme, il virus è nemico di tutti". Poi un appello all'Unità e alla responsabilità nazionale e allo spirito repubblicano, un invito ai partiti a lasciar da parte le rivalità per il bene del Paese e la difficile fase che sta attraversando: "Oggi l'Unità non è un opzione ma un dovere, guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l'amore per l'Italia". Tra i punti messi in evidenza il legame inscindibile con ...

