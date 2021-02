Draghi oggi al Senato | ecco come si è rivolto alla Casellati | una lezione alla Boldrini?

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ A sinistra chiaro tentativo di indurre Salvini al fallo di reazione. Ma anche Draghi sti… - Corriere : ?? Draghi: «Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro, significa condi… - TNannicini : Con il suo discorso programmatico, #Draghi detta i tempi del potere: non possiamo più sprecarlo 'nella sola preoccu… - WomanWithPen : RT @AlvisiConci: Io me sento rappresentata dopo 3 anni. Perciò sono felice, ho mangiato pane ed odio per un mese, ne valeva la pena? Oggi s… - smilypapiking : RT @AndreaGiuricin: #Draghi in #Senato: 'Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro dirit… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi oggi

Emma Bonino consegna auna facile profezia: 'La sua navigazione non sarà tranquilla, non sarà sempre come'. Salvini fa capolino in tv per la millesima volta, per la novecentesima ripete '...In verità,ha deluso un po' tutte le forze politiche e, forse, ha deluso un po' anche chi lo ... anche giornalistica, siaquello di Matteo Salvini . La Lega ha impostato molto ...Scaduto oggi il bando per 55.793 volontari. Le domande sono state 125.286. Questo significa che a quasi 70mila ragazzi sarà negata la possibile di fare una esperienza di civismo e solidarietà a cui av ...L'intervento del premier in Aula al Senato - Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev /CorriereTv. Roma, 17 febbraio 2021 “Non c'è nulla che faccia pensare che si possa far bene senza il sostegno convinto ...