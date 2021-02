Draghi | nel suo staff c’è di tutto! Chi sono gli uomini nell’ombra del premier

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chi agirà all’ombra di Mario? Inizia a prendere forma, piano piano, looperativo del nuovo governo, ma soprattutto quello del presidente del consiglio, il cuore della macchina governativa, palazzo Chigi.non ha perso tempo. Ha già nominato, contestualmente al primo cdm, Roberto Garofoli a sottosegretario alla presidenza del Consiglio, quello noto ai più per essere stato “la manina” tanto invisa ai 5Stelle durante il Conte I (ora però il M5S non dice nulla a riguardo). L’esperienza di governo di Garofoli comincia a fine del 2011 con l’esecutivo Monti e prosegue con Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. E ora, in un ruolo-chiave, da uomo di fiducia. Poi, le altre nomine.Ma, piano piano, stanno uscendo anche gli altri nomi di coloro checonsiderati gli ...