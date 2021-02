Draghi, la ricostruzione e mio padre. Parla Maria Romana De Gasperi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Se non riesce Mario Draghi, non riesce nessun altro”. Maria Romana De Gasperi ci accoglie in casa sorridente. Ha sentito il discorso del presidente del Consiglio al Senato, dal primo all’ultimo minuto. Un lungo manifesto per la “ricostruzione” del Paese dalla pandemia del coronavirus, “con orgoglio e determinazione, come quando l’Italia si risollevò dal disastro della Seconda guerra mondiale”. Di quell’altra ricostruzione lei è stata attrice protagonista. Novantasette anni, figlia primogenita di Alcide De Gasperi, primo presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana e fondatore della Dc, è stata anche la sua più fedele collaboratrice negli anni al governo. “La mia cara segretaria e compagna d’America”, la definisce lui in una dedica scritta a penna sotto una sua ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Se non riesce Mario, non riesce nessun altro”.Deci accoglie in casa sorridente. Ha sentito il discorso del presidente del Consiglio al Senato, dal primo all’ultimo minuto. Un lungo manifesto per la “” del Paese dalla pandemia del coronavirus, “con orgoglio e determinazione, come quando l’Italia si risollevò dal disastro della Seconda guerra mondiale”. Di quell’altralei è stata attrice protagonista. Novantasette anni, figlia primogenita di Alcide De, primo presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana e fondatore della Dc, è stata anche la sua più fedele collaboratrice negli anni al governo. “La mia cara segretaria e compagna d’America”, la definisce lui in una dedica scritta a penna sotto una sua ...

