Draghi, la replica per la fiducia: «In Europa chiederemo la redistribuzione obbligatoria sui migranti. Soldi al turismo? Non sono mai buttati» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del consiglio Mario Draghi cerca la fiducia in Senato. Nel suo esordio in Parlamento, Draghi ha tenuto un discorso sul programma di governo «dal respiro repubblicano», che ha preceduto la discussione iniziata alle 12:30. Pur avendo assicurata una maggioranza larghissima, i partiti arrivano divisi su diversi temi delicati (dalla gestione dei vaccini a quella del Recovery Fund). Alcuni, come il Movimento 5 Stelle, sono impegnati in queste ore a risolvere alcune riserve interne. Vito Crimi ha assicurato comunque che il Movimento sarà compatto per il sì al momento del voto, che ci sarà a partire dalle 22:00. Appoggio al governo Draghi anche da Lega (63) e Forza Italia (51), oltre che dal Partito Democratico (35) e da Leu. Sul fronte Italia viva, la senatrice Laura Garavini assicura sostegno

