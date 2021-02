Draghi incassa la fiducia del Senato. I Sì sono 262. “Cruciale la funzione e il lavoro del Parlamento” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’Esecutivo Draghi, dopo un’intera giornata di dibattito in Aula, incassa la fiducia del Senato con 262 Sì, 40 NO e 2 astenuti. Domani sarà la volta della Camera dove il premier è atteso alle 9. “Voglio ribadire quanto considero Cruciale la funzione e il lavoro del Parlamento, in particolare per quanto riguarda il Programma di ripresa e resilienza, ho indicato come la governance debba essere incardinato al ministero dell’Economia con strettissimo coordinamento con i ministeri competenti, per definire e attuare i progetti. Il Parlamento sarà informato in modo tempestivo sul programma e le linee di intervento” ha detto il premier Mario Draghi durante la replica dopo il dibattito sulla fiducia. “Questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’Esecutivo, dopo un’intera giornata di dibattito in Aula,ladelcon 262 Sì, 40 NO e 2 astenuti. Domani sarà la volta della Camera dove il premier è atteso alle 9. “Voglio ribadire quanto considerolae ildel, in particolare per quanto riguarda il Programma di ripresa e resilienza, ho indicato come la governance debba essere incardinato al ministero dell’Economia con strettissimo coordinamento con i ministeri competenti, per definire e attuare i progetti. Ilsarà informato in modo tempestivo sul programma e le linee di intervento” ha detto il premier Mariodurante la replica dopo il dibattito sulla. “Questo ...

ilriformista : Il direttore @marcotravaglio incassa malissimo il sì a #Draghi: le sue profezie (sbagliate) sul @Mov5Stelle e il ra… - BordonDaniele : Avanti senza fermarsi, il Governo #Draghi incassa la fiducia al #Senato! - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Governo, Draghi incassa la fiducia al Senato: 262 i voti a favore, 40 i contrari #GovernoDraghi - leggoit : +++#Draghi in Senato incassa la fiducia con 262 sì e 40 no: «Grazie per la stima, ma dovrà essere giustificata dai… - news_mondo_h24 : Il Governo Draghi incassa la fiducia al Senato. 15 senatori del M5s votano no. Salvini: “La Lega c’è convintamente” -