Draghi illustra il suo programma al Senato | “Senza Italia non c’è Europa”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il neo presidente del Consiglio Mariohato alilper il rilancio dell’, spiegando che la priorità sarà data alla pandemia e alla crisi economica. ALBERTO PIZZOLI/POOL/AFP via Getty ImagesA partire dalle 22 di oggi, mercoledì 17 febbraio, ilsarà chiamato a votare la fiducia al governo, mentre nella giornata di domani sarà il turno della Camera. Questa mattina il neo presidente del Consiglio ha tenuto a Palazzo Madama il tradizionale discorsotico per presentare le politiche del nuovo esecutivo. “Mai nella mia vita professionale – ha rivelato Mario– ho provato un’emozione così intensa ed un senso di ampia responsabilità”. Alla fine dell’intervento, i ...

CaressaGiovanni : #primapagina @ilmanifesto Oggi #Draghi illustra suo programma. Il primo voto fiducia stasera al Senato. Premier chi… - CarloneDaniela : RT @lellone_: Natangelo ci illustra le sottili differenze fra i discorsi di Conte e quello di Draghi # - lellone_ : Natangelo ci illustra le sottili differenze fra i discorsi di Conte e quello di Draghi # - lanuovariviera : IN DIRETTA VIDEO - Mario Draghi illustra in Senato il suo programma di governo - ESComunicazione : Alle 10 #Senato #Draghi illustra programma #governo (la diretta?? -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi illustra

... contenuta nel suo libro "Ritorniamo a sognare", di retribuzione universale, un altrol'... ma per nostra fortuna le riforme introdotte dal governoe la costituzione del ministero della ...Le votazioni a Palazzo Madama inizieranno, questa sera, intorno alle 22. Il presidente del Consiglio Marioal suo debutto al Senato. A partire dalle 10 il premieril suo programma di governo. Al centro del progetto di: la lotta alla pandemia, la coesione sociale, il Recovery Plan e ...Il neo presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato al Senato il programma per il rilancio dell'Italia.Mario Draghi, nel suo primo discorso, ha detto di volersi ispirare, per la riforma fiscale, a quanto avvenuto in Danimarca nel 2008. Ecco che cosa successe allora ...