Draghi | ' grazie a Conte | ha affrontato situazione di emergenza come mai dall' unità Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio il mio predecessore Giuseppeche haunadisanitaria ed economicamai era accadutod'". Così il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. L'Aula ha tributato all'ex premier un lunghissimo e sentito applauso, anche se non è mancato qualche 'buu'.