Draghi | governo per la ricostruzione con spirito repubblicano Revisione profonda dell’Irpef | scuola | sanità e economia green

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - La7tv : #dimartedi Squadra del Governo Draghi, il commento di Pier Luigi Bersani: 'L'altro giorno una persona al supermerca… - LorenzoRossi29 : RT @Corriere: Finalmente un errore: Draghi fa diventare i 2 mila ricoverati in terapia intensiva 2 milioni. Giorgetti lo soccorre. Sollievo… - medicojunghiano : RT @PaulLamanski: Qualcuno oltre a me ha notato che questo governo, tolto draghi, è alla fine un governo di destra? La cartabia ha idee fas… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governo

Il Sole 24 ORE

Che poi su Facebook ha aggiunto, rispondendo ai tanti che nei giorni scorsi lo hanno accusato di irresponsabilità istituzionale: ' Oggi in Senato per votare la fiducia al. A chi ancora ...La scorsa settimana, in prima convocazione, avevano votato in 29mila, per la fiducia al, si erano espressi in 74mila. Volendo ricordare una votazione analoga, la nascita del direttorio ...L’intervento al Senato del premier ha convinto tutti, dal Pd alla Lega. Solo Meloni ferma sul no. Dagli scranni del centrodestra si è levato un “buuu” quando Draghi ha ringraziato Conte per il lavoro ...Durante il discorso di Mario Draghi in cui chiede al termine la fiducia al Senato, dopo il ringraziamento al suo predecessore, nell'aula si alzano applausi per Conte seguiti però anche da versi di d ...