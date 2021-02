Draghi: ‘errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione, che gli scienziati non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante. Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione, che gli scienziati non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante. Il governo dovrài lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un erroreleeconomiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di qualie quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

