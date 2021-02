Draghi e i problemi con il microfono: “Scusate, devo ancora imparare” (VIDEO) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Divertente siparietto per il nuovo presidente del consiglio Mario Draghi nel corso della replica al Senato poco prima del voto di fiducia al suo Governo. Il premier ha alcuni problemi con il microfono e la sua voce non si sente perché questo è mal posizionato. Il ministro D’Incà interviene e lo sistema, Draghi si giustifica: “Scusate, devo ancora imparare”. Il suo discorso si chiude poi con un auspicio per l’operato dell’esecutivo: “Vi ringrazio per la stima che avete dimostrato ma anche questa dovrà essere giustificata e validata nei fatti dall’azione di governo da me presieduto”. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Divertente siparietto per il nuovo presidente del consiglio Marionel corso della replica al Senato poco prima del voto di fiducia al suo Governo. Il premier ha alcunicon ile la sua voce non si sente perché questo è mal posizionato. Il ministro D’Incà interviene e lo sistema,si giustifica: “”. Il suo discorso si chiude poi con un auspicio per l’operato dell’esecutivo: “Vi ringrazio per la stima che avete dimostrato ma anche questa dovrà essere giustificata e validata nei fatti dall’azione di governo da me presieduto”. In alto il. SportFace.

