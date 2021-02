Draghi diretta in Senato, dalle 23 il voto di fiducia: «Ricostruire come nel Dopoguerra Inserire ambiente nella Carta». Salvini: «Europa casa nostra» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi oggi al Senato ha presentato il programma di governo. Cinquantatre minuti di discorso intervallati da 21 applausi: «Il primo pensiero che vorrei... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mariooggi alha presentato il programma di governo. Cinquantatre minuti di discorso intervallati da 21 applausi: «Il primo pensiero che vorrei...

Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica le comunicazioni del Presidente Mario Draghi sulle dichiarazioni programmati… - sole24ore : #Draghi al #Senato: 'Senza Italia non c'è l'Europa, ma fuori dall'Europa non c'è l'Italia. Non c'è sovranità nella… - andreapurgatori : Questa sera #Atlantide. Tutto sui #vaccini. Come. Quando. Dove. A che punto siamo e dove andiamo su questo pianeta… - PaoloScorpio : RT @lucabattanta: Pianto di una grillina in diretta al Senato per il sì a Draghi. Quasi come la Fornero - Giu_lia_18 : #isolitiignoti Via ora diretta speciale senato su rai2 #Draghi #senato -