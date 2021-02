Draghi: “Covid forse causato da spazio sottratto dalle megalopoli alla natura” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel suo discorso programmatico al Senato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato della necessità di modificare le politiche ambientali e come alcune di queste politiche potrebbero essere tra le cause della trasmissione del virus dagli animali all’uomo. Il premier ha citato Papa Francesco e le sue considerazioni sulle tragedie come “la risposta della terra al nostro maltrattamento”. “Il riscaldamento del Pianeta ha effetti diretti sulle nostre vite e sulla nostra salute”, ha detto Draghi, “dall’inquinamento, alla fragilità idrogeologica, all’innalzamento del livello dei mari che potrebbe rendere ampie zone di alcune città litoranee non più abitabili”. “Lo spazio che alcune megalopoli hanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel suo discorso programmatico al Senato, il presidente del Consiglio Marioha parlato della necessità di modificare le politiche ambientali e come alcune di queste politiche potrebbero essere tra le cause della trasmissione del virus dagli animali all’uomo. Il premier ha citato Papa Francesco e le sue considerazioni sulle tragedie come “la risposta della terra al nostro maltrattamento”. “Il riscaldamento del Pianeta ha effetti diretti sulle nostre vite e sulla nostra salute”, ha detto, “dall’inquinamento,fragilità idrogeologica, all’innalzamento del livello dei mari che potrebbe rendere ampie zone di alcune città litoranee non più abitabili”. “Loche alcunehannopotrebbe essere stata una ...

Draghi: “Covid forse causato da spazio sottratto dalle megalopoli alla natura” “Il riscaldamento del Pianeta ha effetti diretti sulle nostre vite e sulla nostra salute”, ha detto Draghi, “dall’inquinamento, alla fragilità idrogeologica, all’innalzamento del livello dei mari che ...

