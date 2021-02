Draghi come Obama cita il fascista Gini per denunciare le disegueglianze sociali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi ha infarcito il suo discorso di poche citazioni. Cavour, il padre dell’unità nazionale, forse evocato non a caso visto che per il premier l’unità sarebbe oggi un “dovere”. E ancora papa Francesco, sui guasti prodotti dall’uomo all’ambiente, alla natura, al Creato. Quindi Bruno Visentini e Cesare Cosciani, gli artefici della riforma fiscale del 1974. Draghi e il coefficiente Gini E infine c’è stato quel passaggio sulle diseguaglianze sociali in cui Draghi ha citato il “coefficiente Gini”. Il premier stava parlando degli effetti della pandemia sulle diseguaglianze: “In assenza di interventi pubblici il coefficiente di Gini, una misura della diseguaglianza nella distribuzione del reddito, sarebbe aumentato, nel primo semestre ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Marioha infarcito il suo discorso di pochezioni. Cavour, il padre dell’unità nazionale, forse evocato non a caso visto che per il premier l’unità sarebbe oggi un “dovere”. E ancora papa Francesco, sui guasti prodotti dall’uomo all’ambiente, alla natura, al Creato. Quindi Bruno Visentini e Cesare Cosciani, gli artefici della riforma fiscale del 1974.e il coefficienteE infine c’è stato quel passaggio sulle diseguaglianzein cuihato il “coefficiente”. Il premier stava parlando degli effetti della pandemia sulle diseguaglianze: “In assenza di interventi pubblici il coefficiente di, una misura della diseguaglianza nella distribuzione del reddito, sarebbe aumentato, nel primo semestre ...

renatobrunetta : Sul @Corriere online è stata pubblicata inspiegabilmente una mia intervista dello scorso 22 giugno. Come doveroso r… - borghi_claudio : Non chiedetemi di commentare oltre il discorso di #Draghi in #Senato. La fine del degrado e il ritorno al rispetto… - marcotravaglio : CAFONE IL CENSORE La stima che nutriamo per Draghi ci fa escludere che sia stato lui a scegliersi come capo di gabi… - brunellf : La SOLA verità in pochissime parole: Draghi arriva per vaccinarci? Non proprio... ( (...) 'il ruolo di Draghi per… - salvatore_irato : @nzingaretti @pdnetwork Staremo a vedere se Draghi fa quello che dice, come lo fa e come tiene a bada chi, quando e perchè. -