Draghi alle 10 a Palazzo Madama: il primo discorso del neo Presidente (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Premier Mario Draghi è atteso alle 10 in Senato per chiedere la fiducia: le votazioni avranno luogo a partire dalle 22. Governo Draghi, oggi il voto di fiducia in Senato: Premier atteso alle 10 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Premier Marioè atteso10 in Senato per chiedere la fiducia: le votazioni avranno luogo a partire d22. Governo, oggi il voto di fiducia in Senato: Premier atteso10 su Notizie.it.

renatobrunetta : Sul @Corriere online è stata pubblicata inspiegabilmente una mia intervista dello scorso 22 giugno. Come doveroso r… - lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - CarloCalenda : I ministri 'tecnici' sono persone di primissimo ordine. A chi si lamenta dei 'politici' ricordo che siamo noi elett… - riotta : Come agirà Pd su blocco licenziamenti, sussisi alle imprese solo produttive e non a pioggia, piano verde e innovati… - umbo70 : RT @Gianmar26145917: Oggi #Draghi parlerà alle Camere. Ascolteremo e valuteremo, tenendo conto che si tratta di un governo voluto dal #Quir… -