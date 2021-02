Draghi al Senato: «Tasse, salute, ambiente, e scuola: così voglio cambiare l’Italia» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del consiglio Mario Draghi cerca la fiducia in Senato. Nel suo esordio in Parlamento, Draghi ha tenuto un discorso sul programma di governo «dal respiro repubblicano». Pur avendo assicurata una maggioranza larghissima, i partiti arrivano divisi su diversi temi delicati (dalla gestione dei vaccini a quella del Recovery Fund). Alcuni, come il Movimento 5 Stelle, sono impegnati in queste ore a risolvere alcune riserve interne. Vito Crimi ha assicurato comunque che il Movimento sarà compatto per il sì al momento del voto, che ci sarà a partire dalle 22:00. Appoggio al governo Draghi anche da Lega (63) e Forza Italia (51), oltre che dal Partito Democratico (35) e da Leu. Sulla carta, gli unici sicuri di votare No sono i 19 Senatori di Fratelli d’Italia. Qualche opposizione potrebbe arrivare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del consiglio Mariocerca la fiducia in. Nel suo esordio in Parlamento,ha tenuto un discorso sul programma di governo «dal respiro repubblicano». Pur avendo assicurata una maggioranza larghissima, i partiti arrivano divisi su diversi temi delicati (dalla gestione dei vaccini a quella del Recovery Fund). Alcuni, come il Movimento 5 Stelle, sono impegnati in queste ore a risolvere alcune riserve interne. Vito Crimi ha assicurato comunque che il Movimento sarà compatto per il sì al momento del voto, che ci sarà a partire dalle 22:00. Appoggio al governoanche da Lega (63) e Forza Italia (51), oltre che dal Partito Democratico (35) e da Leu. Sulla carta, gli unici sicuri di votare No sono i 19ri di Fratelli d’Italia. Qualche opposizione potrebbe arrivare ...

