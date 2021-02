Draghi al Senato: «Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa, c’è meno Italia» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Draghi Senato oggi: il discorso in diretta del premier. – Mercoledì 17 febbraio 2021. «Il primo pensiero che vorrei condividere, nel chiedere la vostra fiducia, riguarda la nostra responsabilità nazionale. Il principale dovere cui siamo chiamati, tutti, io per primo come presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti». Comincia così il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato. Draghi Senato oggi: il discorso in diretta del premier «Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un altro pensiero, partecipato e solidale, a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)oggi: il discorso in diretta del premier. – Mercoledì 17 febbraio 2021. «Il primo pensiero che vorrei condividere, nel chiedere la vostra fiducia, riguarda la nostra responsabilità nazionale. Il principale dovere cui siamo chiamati, tutti, io per primo come presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti». Comincia così il discorso del presidente del Consiglio Marioaloggi: il discorso in diretta del premier «Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un altro pensiero, partecipato e solidale, a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che ...

