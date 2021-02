Draghi al Senato | «Lotta al virus priorità | abbiamo la responsabilità della ricostruzione»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi è stato chiaro, chiedendo la fiducia in Senato: la priorità è la lotta la virus. «Combattere la pandemia è responsabilità nazionale, una trincea dove combattiamo tutti insieme». Di questo ha parlato prima di ogni altra cosa e poi ha aggiunto una nota personale. «Nel ringraziare, ancora una volta il presidente della Repubblica per l’onore dell’incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia».

Lo ha detto il premier Marionel discorso programmatico per la fiducia al, infrastrutture in tempi certi in linea con Recovery - 'In tema di infrastrutture occorre investire ...Il discorso programmatico del presidente del Consiglio a Palazzo Madama Marioinper il discorso programmatico che precede il voto di fiducia al suo governo. - ' Come ha detto papa Francesco 'Le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro ...Dalla pandemia alla scuola alla sfida delle vaccinazioni di massa: i punti salienti del discorso di fiducia del presidente del Consiglio ...Condividi questo articolo:Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Oggi noi abbiamo, come accadde ai governi dell’immediato Dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una Nuova Ricostruzio ...