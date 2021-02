Draghi | ' abbiamo responsabilità di avviare nuova ricostruzione'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Oggi noi, come accadde ai governi dell'immediato Dopoguerra, la possibilità, o meglio la, diuna". Così il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. "L'Italia si risollevò dal disastro della Seconda Guerra Mondiale con orgoglio e determinazione e mise le basi del miracolo economico grazie a investimenti e lavoro. Ma soprattutto -rimarca il premier- grazie alla convinzione che il futuro delle generazioni successive sarebbe stato migliore per tutti. Nella fiducia reciproca, nella fratellanza nazionale, nel perseguimento di un riscatto civico e morale. A quellacollaborarono forze politiche ideologicamente lontane se non ...

Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti :il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. ...Lo ha detto il premier Marioin Senato. "Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria ... Come nel Dopoguerrala responsabilità della ricostruzione". "Ringrazio il mio predecessore ...Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Oggi noi abbiamo, come accadde ai governi dell’immediato Dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una Nuova Ricostruzione”. Così il presidente ...abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, sacrificandosi oltre misura”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula ...