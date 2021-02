Doppia mascherina? I pediatri: “Se nuova o ben tenuta ne basta una” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “La protezione della mascherina si può ritenere idonea se il dispositivo assolve ai requisiti di filtrazione e aderenza al volto, ovvero se si adatta al viso del bambino quasi ermeticamente senza, però, ovviamente andare a compromettere la respirazione. Se la mascherina è nuova, o comunque ben conservata, e presenta questi requisiti, un solo dispositivo è più che sufficiente”. A dirlo è Elena Bozzola, Segretario nazionale della Società italiana di pediatria (Sip), intervenendo sul tema dell’opportunità o meno, da parte di docenti e studenti, di indossare la doppia mascherina in classe. “Il problema di utilizzare più mascherine sovrapposte in un bambino è anche la capacità di accettazione da parte del bambino stesso“, precisa Bozzola. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “La protezione della mascherina si può ritenere idonea se il dispositivo assolve ai requisiti di filtrazione e aderenza al volto, ovvero se si adatta al viso del bambino quasi ermeticamente senza, però, ovviamente andare a compromettere la respirazione. Se la mascherina è nuova, o comunque ben conservata, e presenta questi requisiti, un solo dispositivo è più che sufficiente”. A dirlo è Elena Bozzola, Segretario nazionale della Società italiana di pediatria (Sip), intervenendo sul tema dell’opportunità o meno, da parte di docenti e studenti, di indossare la doppia mascherina in classe. “Il problema di utilizzare più mascherine sovrapposte in un bambino è anche la capacità di accettazione da parte del bambino stesso“, precisa Bozzola.

