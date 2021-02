Dopo Conte i giornaloni ci riprovano con la Raggi. La ricandidatura della sindaca fa paura, così tentano di affossarla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non si danno pace. Prima hanno fatto fuori Conte ed ora puntano Virginia Raggi. giornaloni e giornalini hanno aperto il fuoco in vista della campagna elettorale prossima ventura. A Roma Virginia c’è, ma è sotto tiro al piccione. I mandanti sono i soliti noti, quelli che non hanno gradito che i palazzinari non toccassero palla per cinque anni e che ora rimpiangono i tempi belli del passato e paventano il futuro. Cosa accadrà dunque? Il Partito democratico ancora non ha espresso una posizione ufficiale e girano voci di candidatura dell’ex ministro Roberto Gualtieri, un modo per far perdere con certezza il centrosinistra. Ci si inventa anche di fantomatici inviti alla Raggi a fare il ministro, ma ormai il tempo è scaduto ed il treno comunque è passato e poi non si tiene conto che la Raggi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non si danno pace. Prima hanno fatto fuoried ora puntano Virginiae giornalini hanno aperto il fuoco in vistacampagna elettorale prossima ventura. A Roma Virginia c’è, ma è sotto tiro al piccione. I mandanti sono i soliti noti, quelli che non hanno gradito che i palazzinari non toccassero palla per cinque anni e che ora rimpiangono i tempi belli del passato e paventano il futuro. Cosa accadrà dunque? Il Partito democratico ancora non ha espresso una posizione ufficiale e girano voci di candidatura dell’ex ministro Roberto Gualtieri, un modo per far perdere con certezza il centrosinistra. Ci si inventa anche di fantomatici inviti allaa fare il ministro, ma ormai il tempo è scaduto ed il treno comunque è passato e poi non si tiene conto che la...

bobogiac : Scusate ma di che vi indignate per la scelta dell’intergruppo con M5S e LEU da parte del PD. Dopo che hai indicato… - davidallegranti : Il senatore Giorgio Fede del M5s si lancia, rivolto a Draghi: 'Per lei è una sfida non indifferente arrivare dopo G… - fattoquotidiano : Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori d… - allegra134 : RT @La_gaia_scienza: Ad ascoltare Draghi dopo anni di Conte si prova la stessa estasi di ascoltare Mozart dopo un concerto di Povia. - Cesare45396379 : @AndreaV57418712 Nessuno più dei 5s onora Conte. Come loro è stato una bandierina al vento una volta a dx un altra… -