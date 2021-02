Dopo Casalino a palazzo Chigi arriva Paola Ansuini: chi è la donna della comunicazione «essenziale» di Mario Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Di certo, lo stile è destinato a cambiare, e di tanto. Niente gruppi Whatsapp differenziati, niente messaggi a pioggia, niente «detto tra noi». E poi niente dirette Facebook (o quasi) e dieta ferrea sui messaggi social. La comunicazione di palazzo Chigi cambia volto, e per l’era post-Rocco Casalino (ora impegnatissimo in interviste tra tv e quotidiani per presentare il suo libro autobiografico, Il Portavoce) è stata chiamata (nuovamente) a lavorare accanto a Mario Draghi Paola Ansuini, direttamente dalla Banca d’Italia. Con il nuovo presidente del Consiglio la stima è tanta e duratura, ma i due continuano Dopo anni a darsi del lei. Si tratta della seconda volta di una donna a capo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Di certo, lo stile è destinato a cambiare, e di tanto. Niente gruppi Whatsapp differenziati, niente messaggi a pioggia, niente «detto tra noi». E poi niente dirette Facebook (o quasi) e dieta ferrea sui messaggi social. Ladicambia volto, e per l’era post-Rocco(ora impegnatissimo in interviste tra tv e quotidiani per presentare il suo libro autobiografico, Il Portavoce) è stata chiamata (nuovamente) a lavorare accanto a, direttamente dalla Banca d’Italia. Con il nuovo presidente del Consiglio la stima è tanta e duratura, ma i due continuanoanni a darsi del lei. Si trattaseconda volta di unaa capo ...

