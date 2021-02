Docenti e personale ATA: mobilità, ATA 24 mesi e terza fascia, TFA sostegno. Tutte le domande da presentare nelle prossime settimane (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sintesi delle domande che Docenti e ATA dovranno presentare prossimamente. Dalla mobilità alla terza fascia ATA, dall'aggiornamento annuale 24 mesi al prossimo ciclo TFA sostegno. Ed anche l'insegnamento all'estero. GUIDA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sintesi dellechee ATA dovrannoprossimamente. DallaallaATA, dall'aggiornamento annuale 24al prossimo ciclo TFA. Ed anche l'insegnamento all'estero. GUIDA. L'articolo .

michelevillano : #Scuola prolungata fino a fine giugno? Perché sì, perché no. Docenti, studenti, sindacati, personale ATA tutti cont… - AmbrosinoSalva3 : Io lo ricordo,in questo periodo dell'anno,le classi erano decimate,quasi vuote a causa degli influenzati.Penso che… - astralmobilita : RT @astralmobilita: ????#SchoolRideLazio #AstralSpa @RegioneLazio Voucher taxi gratis per docenti e personale #ATA degli istituti scolastic… - canaledieci : VACCINO ASTRAZENECA: DA GIOVEDI' 18 DOCENTI E PERSONALE ATA POSSONO PRENOTARE Esclusi tutti i professori e i lavor… - longagnani : @Cappellin_R @Pupi18054216 @colmarn Proprio no. E facendo il docente so di cosa parlo. Ma non è questione della mia… -