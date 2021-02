“Diventa Iena”. Annuncio inaspettato della figlia del famoso cantante italiano che spiazza tutti i fan. (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aurora Ramazzotti è certamente molto conosciuta per essere la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker. Comunque sia, la simpatica 24 enne vanta anche un numero di follower di tutto rispetto dato che sono ben 2 milioni gli utenti che spesso e volentieri commentano le sue foto e i suoi post su Instagram. Il suo temperamento irriverente e spigliato, quindi, le facilita il compito davanti alle telecamere. Lo ha dimostrato, per esempio, nel “Daily” di X Factor, in “Vuoi scommettere che” insieme con la madre, e anche a “Ogni Mattina” su Tv8. Oggi, invece, la pimpante ventenne la ritroviamo in perfetta forma nei panni di una Iena. In effetti, la sua energica indole ben si confà con i caratterini piuttosto mattacchioni che fanno parte di questo programma televisivo. Pare che, comunque, Auri sia molto contenta di questo nuovo progetto ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aurora Ramazzotti è certamente molto conosciuta per essere ladi Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker. Comunque sia, la simpatica 24 enne vanta anche un numero di follower di tutto rispetto dato che sono ben 2 milioni gli utenti che spesso e volentieri commentano le sue foto e i suoi post su Instagram. Il suo temperamento irriverente e spigliato, quindi, le facilita il compito davanti alle telecamere. Lo ha dimostrato, per esempio, nel “Daily” di X Factor, in “Vuoi scommettere che” insieme con la madre, e anche a “Ogni Mattina” su Tv8. Oggi, invece, la pimpante ventenne la ritroviamo in perfetta forma nei panni di una. In effetti, la sua energica indole ben si confà con i caratterini piuttosto mattacchioni che fanno parte di questo programma televisivo. Pare che, comunque, Auri sia molto contenta di questo nuovo progetto ...

